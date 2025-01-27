Süper Lig devleri ilgileniyor... Adana Demirspor, Maestro'nun bonservisini belirledi

Yayınlanma: 27.01.2025 - 16:39

Güncelleme: 27.01.2025 - 16:39

Adana Demirspor'un bir önceki dönemde ikinci başkanlığını yapan, bu dönemde ise kulüp adına geniş inisiyatif kullanan Metin Korkmaz, lacivert mavili takımın iki gözde oyuncusu, 16 yaşındaki kaleci Deniz Dönmezer ve son haftalardaki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Maestro'nun olası transferi ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BELİRLEDİĞİMİZ FİYAT 5 MİLYON EURO"

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Korkmaz, "Deniz ve Maestro için yurt dışı ve yurtiçinden çok sayıda resmi teklif aldık. Beşiktaş, Maestro'yu çok istedi ve teklif sundular. 1.5 milyon Euro teklif ettiler; ancak bizim bu rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Zaten Udinese kulübü bunun iki katından fazlasını teklif etti. Galatasaray Maestro'nun transfer koşullarını sordu. Ama anladığım kadarıyla onların transferdeki önceliği kanat forvet. Bu transferi gerçekleştirdikten sonra Maestro'yu transfer edebileceklerini duyurdular. Sıcak bakıyorlar. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Premier Lig'den bazı takımlar Maestro için bizi aradı. Bizim onun transferiyle ilgili belirlediğimiz taban fiyat 5 milyon Euro'' dedi.

"ARSENAL TEKLİF YAPTI"

Metin Korkmaz, "Kalecimiz Deniz henüz 16 yaşında ve Süper Lig'de banko top oynuyor. Ve çok sıra dışı performans yapıyor. Süper Lig'de tüm büyük kulüpler onun transferine talip. Galatasaray'la Deniz için konuştuk. Bu transferde istekliler, transferde bir öncelikleri var, sonrasında Deniz ve Maestro için teklif verebilirler. Arsenal resmi teklif gönderdi. 3 milyon Euro önerdiler. Bu teklife göre, parayı ödeyecekler, ama Deniz bizde bir buçuk yıl kiralık oynayacak. Sonrasında Arsenal'a katılacak. Fenerbahçe ise Maestro ve Deniz için 3 milyon Euro teklif etti. Ayrıca 'Deniz 1 buçuk yıl sizde kiralık oynasın sonra bize gelsin' dediler. Ne yazık ki iki kulübün de teklifini reddetmek zorunda kaldık. Biz teklif edilen rakamlara Deniz'i asla vermeyiz. Arda Okan Kurtulan'dan, Kadir Karayiğit'e, İzzet Çelik, Tolga (Konyaspor talip), Nabil (Alanyaspor transfer) ve Semih Güler kadar tüm genç futbolcularımıza Süper Lig'den teklif geliyor" şeklinde konuştu.