Adana Demirspor'dan sürpriz hamle: Luis Nani tekrar Türkiye'ye geliyor!
Adana Demirspor, Luis Nani ile anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelecek.
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, transferde önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.
Daha önce kadrosuna Mario Balotelli gibi bir yıldızı katan Akdeniz ekibinin hedefinde bu kez Luis Nani yer alıyor.
Ajansspor'un haberine göre, Adana Demirspor, Nani ile yaptığı görüşmelerde prensipte anlaşma sağladı. Portekizli yıldız, bugün (perşembe) son görüşmeleri yapmak için İstanbul'a gelecek.
FENERBAHÇE'DE OYNADI
36 yaşındaki Luis Nani, Türkiye'de daha önce bir sezon Fenerbahçe forması da giymişti.
Sporting, Manchester United, Valencia, Lazio, Orlanda, Venezia gibi takımlarda oynayan Portekizli futbolcu son olarak Melbourne forması giymişti.
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