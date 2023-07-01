Adana Demirspor'dan Edinson Cavani açıklaması

Yayınlanma: 01.07.2023 - 13:35

Güncelleme: 01.07.2023 - 13:35

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon büyük hedefler peşinde koşacak olan Adana Demirspor kadrosuna önemli bir golcüyü katmak istiyor.

Mario Balotelli, Younes Belhanda ve Benjamin Stambouli gibi yıldız isimlere mavi-lacivertli formayı giydiren Demirspor, şimdi de dünyaca ünlü yıldız forvet Edinson Cavani'yi radarına aldı.

MENAJERİNE HABER GÖNDERİLDİ

İspanyol Estadio Deportivo'da yer alan habere göre; Adana Demirspor, Cavani'nin kardeşi ve menajeri Nando Guglielmone'ye ilgilerini bildirdi.

Valencia, 36 yaşındaki yıldızla kadrosunda yüksek ücretli bir oyuncuyu boşaltmak için ücretsiz olarak ayrılmasına izin verebilir.

"SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, iddiaların ardından Milliyet'e açıklamalarda bulundu.

Cavani'nin transfer gündemlerine geldiğini ifade eden Sancak, "Ama bu şartlarda alamayız. Ekonomik olarak maliyeti çok yüksek. Büyük ihtimalle Suudi Arabistan'a gidecek" şeklinde konuştu.

Edinson Cavani, Uruguay'da Danubio'da başladığı futbol kariyerinde sırasıyla İtalya'da Palermo, Napoli, Fransa'da PSG, İngiltere'de M.United ve son olarak İspanya'da Valencia'da oynadı.