Adana Demirspor'un futbolcusu Mario Balotelli'nin Sion'a transfer olduğu iddiası

31 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:00

Adana Demirspor'un, geçen yaz transfer dönemindeki büyük imzası Mario Balotelli takımdan ayrılıyor.

İtalyan basınında yer alan haberde, tecrübeli golcünün Sion ile anlaştığı ve bugün (çarşamba) sağlık kontrollerinden geçeceği ifade edildi.

YUNAN EKİBİNİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Balotelli'nin ayrıca Yunan ekibi AEK'den gelen bir teklifi de geri çevirdiği kaydedildi.

Sion'un, 32 yaşındaki golcünün serbest kalma maddesi olan 4 milyon Euro'yu ödemesi bekleniyor.

Adana Demirspor forması altında 35 maça çıkan Mario Balotelli, rakip filelere 19 gol gönderdi.