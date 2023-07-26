Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka'yı aldı

Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka transferini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2023 - 08:13
Adana Demirspor'un rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka'yı aldı
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Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi CFR Cluj, Yevhen Konoplyanka'yı kadrosuna kattı.

Rumen ekibinden yapılan açıklamada serbest oyuncu durumunda olan Ukraynalı Yevgen Konoplyanka'nın 1 yıllığına imza attığı belirtildi.

33 yaşındaki oyuncu Adana Demirspor karşısında listeler daha önceden verildiği için forma giyemeyecek.

Konoplyanka son olarak Polonya'nın Cracovia takımında forma giymiş ve 28 maçta 4 gol 2 asist üretmişti.


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