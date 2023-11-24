Adana Demirspor'un yıldızı Mario Balotelli'den kaza sonrası ilk açıklama!
İtalya'da trafik kazası geçiren Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli, sert bir açıklama yaptı.
İtalya'da trafik kazası geçiren Mario Balotelli, dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Dillingernews'e konuşan Mario Balotelli, "Sarhoş değildim. İnsanlar, sadece Arabayla geçirdiğim kazadan bahsediyor. Böyle saçmalıklardan bahsetmenin modası geçmiş zannediyordum." dedi.
İtalyan yıldız ayrıca, "Başkaları karışmış olsa ya da biri yaralansa anlarım. Sadece bir arabayı parçaladım. Hayatta var olan onca sorundan bahsetmek yerine benim hiçbir değeri olmayan kazam ön sayfalarda yer alıyor." şeklinde konuştu.
İtalya'nın Brescia şehrinde trafik kazası geçiren tecrübeli golcü, kazayı yara almadan atlattı.
ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA
Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Akdeniz ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerinize sunarız"
En Çok Okunan Haberler
-
- Alagöz'ün istismar dosyası: Çocuğun rızası varmış!
- İYİ Parti'de toplu istifa kararı!
- Erdoğan'dan çalışan emekliler için talimat
- HKP'li Çolak'tan Erdoğan'a 50+1 yanıtı
- Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye
- Çinli temsilci uyardı, İsrailli şaşırdı
- Ülkü Ocakları yöneticisi gözaltında
- Murat Ağırel: Canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum
- 'Oyu aşanla yola devam edeceğiz'
- Komünist başkana 'tarihi' ziyaret