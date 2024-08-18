Adanaspor 10 kişi kaldı: Iğdır FK gol oldu yağdı!
Iğdır FK, TFF 1. Lig'in 2. haftasında kendi sahasında ağırladığı Adanaspor'u 6-1 mağlup etti.
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Yalçın Koşukavak yönetimindeki Iğdır FK, Sol Bamba yönetimindeki Adanaspor'u 6-1 yendi.
Ankara Aktepe Stadyumu'nda oynanan maçta hakem Burak Pakkan düdük çaldı.
Ev sahibi ekip, dakika 23'te Dean Liço ile 1-0 öne geçti. Ardından dakika 27 ve 34'te sırasıyla Kosta Aleksic ve Hasan Hatipoğlu ile skoru 3-0'a getirdi.
Adanaspor 42. dakikada Mehmet Yıldırım'ın penaltı golüyle skoru 3-1'e getirdi. Ardından Iğdır ekibi 51. dakikada Dean Liço'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi.
ADANASPOR 10 KİŞİ KALDI
84. dakikada Adanaspor'un tek golünü atan Mehmet Yıldırım kırmızı kart gördü.
Ev sahibi ekip 85. dakikada Adrien Regattin'in penaltı golüyle skoru 5-1 getirdi. Maçın bitmesine dakikalar kala Burak Altıparmak'ın attığı golle Iğdır FK skoru 6-1'e getirdi. Maçta daha fazla gol sesi çıkmadı.
Bu skorla birlikte Iğdır FK, puanını 6'ya çıkarırken, Adanaspor'un puanı 3'te kaldı.
TFF 1.Lig 3. hafta fikstürüne göre 24 Ağustos Cumartesi günü Iğdır FK evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Adanaspor ise 25 Ağustos pazar günü evinde Pendikspor'u ağırlayacak.
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