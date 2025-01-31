Adanaspor, Daniel Candeias'ı transfer etti
Adanaspor, Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Portekizli kanat oyuncusu Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Portekiz ekiplerinden Oliveirense'de forma giyen 36 yaşındaki Daniel Candeias ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Etiketler: #Adanaspor #transfer #Trendyol 1. Lig #Daniel Candeias
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