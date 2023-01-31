Adanaspor, Devran Şenyurt'u transfer etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, FC Aarau'da forma giyen orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u kadrosuna kattı.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, son olarak İsviçre ekibi FC Aarau forması giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.
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