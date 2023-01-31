Adanaspor, Devran Şenyurt'u transfer etti

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 08:12

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 08:12

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, orta saha oyuncusu Devran Şenyurt'u kadrosuna kattı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Akdeniz ekibi, son olarak İsviçre ekibi FC Aarau forması giyen 18 yaşındaki Devran Şenyurt ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada, transferin hayırlı olması dilendi.