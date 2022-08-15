Adanaspor ile Tuzlaspor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Adanaspor ile Tuzlaspor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın ekibi Adanaspor ile Cenk Laleci'nin yönetimindeki Tuzlaspor karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadelede galip çıkmazken karşılaşma 1-1 sona erdi. Ev sahibi Adanaspor'un 30. dakikada Samuel Tetteh ile bulduğu gole Tuzlaspor 45+1'de Kevin Mata ile yanıt verdi.
Bu sonuçla beraber iki takımda yeni sezona 1 puanla başlamış oldu. Ligin ikinci maç haftasında Adanaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşırken, Tuzlaspor kendi evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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