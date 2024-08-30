Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti

Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:23

Güncelleme: 30.08.2024 - 00:23

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce çeşitli sezonlarda Adanaspor formasını giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Isaac Donkor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Donkor, kendisini yeniden turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.