Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2024 - 00:23
Adanaspor, Isaac Donkor'u transfer etti
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, defans oyuncusu Isaac Donkor'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce çeşitli sezonlarda Adanaspor formasını giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Isaac Donkor ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulüp Başkanımız Asil Bostancı ile İstanbul'da bir araya gelen Donkor, kendisini yeniden turuncu-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı." denildi.


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