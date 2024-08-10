Adanaspor, lige galibiyetle başladı

Yayınlanma: 10.08.2024 - 23:45

Güncelleme: 10.08.2024 - 23:45

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı.

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Metehan Altunbaş ve 55. dakikada Amadou Ciss kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 78. dakikada Sefa Narin kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, lige 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı.

Ligin bir sonraki maçında Adanaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek.