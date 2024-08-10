Adanaspor, lige galibiyetle başladı

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2024 - 23:45
Adanaspor, lige galibiyetle başladı
Abone Ol google-news

Trendyol 1. Lig'in ilk hafta maçında Adanaspor ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adanaspor 2-1 kazandı. 

Adanaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Metehan Altunbaş ve 55. dakikada Amadou Ciss kaydetti. Esenler Erokspor'un tek golü 78. dakikada Sefa Narin kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, lige 3 puanla başladı. Ligin yeni ekibi Esenler Erokspor, 1. Lig'deki ilk maçında puanla tanışamadı. 

Ligin bir sonraki maçında Adanaspor, Iğdır FK ile deplasmanda karşılaşacak. Esenler Erokspor, sahasında Yeni Malatyapsor'u konuk edecek. 


Adanaspor haberleri Esenler Erokspor haberleri Trendyol 1. Lig haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler