Adanaspor Metehan Altunbaş'ı transfer etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Metehan Altunbaş'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Ağustos 2022 Perşembe, 19:13
Adanaspor Metehan Altunbaş'ı transfer etti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, LASK Linz'den Metehan Altunbaş'ı renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak LASK Linz forması giyen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Metehan Altunbaş ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Eskişehirspor altyapısından yetişen genç oyuncu, 2021'de LASK Linz'e transfer olmuştu.


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