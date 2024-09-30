Adanaspor'da şoke eden istifa kararı!

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı görevinden ayrıldığını açıkladı.

Adanaspor'da şoke eden istifa kararı!
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AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 20:49

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'un kulüp başkanı Asil Bostancı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Bostancı, yazılı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Onurla yürüttüğüm başkanlık görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım."

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'de oynadığı 7 karşılaşmada topladığı 5 puanla 19. sırada yer alıyor.


Etiketler: #Adanaspor #asil bostancı

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