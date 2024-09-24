Adanaspor'da François Ciccolini dönemi sona erdi!

Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından anlaşmaya vardığı yardımcısı François Ciccolini ile yolları ayırdı.

Adanaspor'da François Ciccolini dönemi sona erdi!
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DHA
Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:01

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Teknik Direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybetmesinin ardından anlaşmaya vardığı yardımcısı François Ciccolini ile yolları ayırdı.

Adanaspor, Manisa deplasmanında rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Teknik Direktör Sol Bamba'nın ekibinde yer alan François Ciccolini ile yollarını ayırdı. 2024-2025 futbol sezonu için antrenör Ciccolini ile karşılıklı anlaşıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki tarafında mutabakatı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ciccolini'ye kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi. 

 


Etiketler: #Adanaspor #François Ciccolini #TFF 1. Lig

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