Adanaspor'dan 'maaşlar ödenmiyor' iddiası için açıklama!
Adanaspor, oyuncu ve personel maaşlarının ödenmediği iddiasına ilişkin açıklama yaptı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, futbolcu ve personel maaşlarının ödenmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, "Adanaspor'da maddi kriz, personel ve futbolcular maaşlarını alamıyor" şeklinde paylaşımların yer aldığı hatırlatıldı.
İddiaların gerçeği yansıtmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Kulübümüzü ve Adanaspor taraftarlarının aklını karıştırmak, küme hattındaki rekabet gücümüzü zayıflatmak adına yapılan bu çirkin ithamlar kesinlikle kabul edilemezdir. Oyuncu ve personel maaşlarının ödenmemesi söz konusu dahi değildir. Her kulübün yaşadığı maaş ödeme gecikmesi bizlerde de yaşanmıştır. Bir hafta geciken ödemelerin sanki aylardır ödenmiyor gibi yansıtılması ve bazı taraftarlarımızın bu açıklamalara inanması bizleri derinden üzmüştür."
Kulübün yönetim kurulunun, söz konusu paylaşımlar ve provokasyonlara karşı gerekli çalışmaları yaptığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Adanaspor büyük bir camiadır. Önümüzde çok önemli maçlarımızın olduğunu, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve personelimizle birlikte çalışmalarımıza devam ettiğimizi, hiçbir dedikodunun, karalama kampanyası yapan kişilerin bizleri yıldırmayacağını ve armamıza zarar veremeyeceğini bildiririz."
Spor Haberleri
- Immobile için Beşiktaş itirafı!
- Alanyaspor, Trabzonsporlu eski isimle anlaştı!
- Ziraat Bankkart'ın finaldeki rakibi belli oldu!
- Adanaspor'dan 'maaşlar ödenmiyor' iddiası için açıklama!
- Süper Lig'in en değerli 11'i güncellendi!
- Vaclav Cerny'den Fenerbahçe sözleri!
- Samsunspor'dan TFF'ye Fenerbahçe tepkisi
- 2026 Dünya Kupası biletini alan ilk takım belli oldu
- Roma'ya Dybala'dan kötü haber: Sezonu kapattı!
- Yusuf Akçiçek yeni değeriyle rekor kırdı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel'in tarihi konuşması bekleniyor
- 'O Karadeniz çocuğuna da sorarlar...'
- AKP'li isimden Erdoğan'a... 'Sen kendine darbe yaptın'
- 'AK Parti benzer yollardan geçerek iktidar oldu’
- İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu!
- İmamoğlu, Barolar Birliği Başkanı Sağkan ile görüştü
- ABD'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum!
- Yayını terk etti: 'Herkese iyi akşamlar Nagehan hariç'
- 'Soruşturma' iddialarına yanıt verdi!
- İmamoğlu'ndan Emniyet'e cazip teklif