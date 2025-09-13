Türkiye Milli Basketbol Takımı, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Yunanistan'ı yenerek finale kaldı. Kadroda en dikkat çekici isimlerden biir olan Adem Bona'nın hayatı araştırılıyor. Peki, Adem Bona kimdir, nereli? Adem Bona Türk mü? Adem Bona hangi takımlarda oynadı?

ADEM BONA KİMDİR?

Bona, Ikechukwu Stanley Okoro olarak Nijerya'nın Lagos kentinde beş çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olarak futbol oynayarak büyüdü ancak boyu nedeniyle basketbola geçti. Sık sık sahalarda derme çatma çemberlerle, bazen de topsuz basketbol oynardı. Okoro, yaklaşık bir yıl oynadıktan sonra bir videosu Türk antrenör Türkay Çakıroğlu'nun dikkatini çekti ve Çakıroğlu da İstanbul Basket antrenörü Nevzat Özdemir ile temasa geçti. Bona, 13 yaşındayken ailesinin geri kalanını geride bırakarak Türkiye'ye taşındı ve kariyerine İstanbul Basket'te başladı. Şubat 2019'da Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu ve altyapı seviyesinde yarışmaya devam etti.

30 Ekim 2019'da Pınar Karşıyaka formasıyla ilk profesyonel maçına çıkan Bona, FIBA Europe Cup'ta Donar karşısında alınan 77-57'lik galibiyette bir dakika oynadı. 16 Kasım'da Basketbol Süper Ligi'nde ilk maçına çıktı ve Galatasaray'a karşı alınan 84-55'lik galibiyette iki sayı attı.

ADEM BONA'NIN HAYATI VE KARİYERİ

18 Eylül 2020'de Bona, kariyerine Napa, Kaliforniya'daki Prolific Prep'te devam edeceğini açıkladı. Bona, önde gelen seçme servislerine göre beş yıldızlı bir oyuncu ve 2022 sınıfının en iyi oyuncularından biridir. 1 Kasım 2021'de, Kentucky'den gelen teklif üzerine UCLA için kolej basketbolu oynamaya karar verdi.

2022 yılında Bona, kolej basketbolu kariyerine Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nin basketbol takımında, UCLA Bruins'te başladı. 2 Ocak 2023'te Washington State karşısında alınan geri dönüş galibiyetinde takımını öne geçiren sayıyı attı, karşılaşmada attığı 18 sayı ile kariyer rekorunu kırdı ve üç blok yaparak Pac-12'de Haftanın Çaylağı seçildi. Birinci sınıf öğrencisi olarak Bona, ilk sezonunda maç başına 7,7 sayı, 5,3 ribaund ve 1,7 blok ortalamalarıyla oynadı ve saha içinden %67,5 isabet yakaladı. Bona, Pac-12'de Yılın Çaylağı seçildi ve Pac-12 En İyi Savunma Takımı'nda yer aldı.