Adem Bona Washington Wizards'a dur dedi: Philadelphia 76ers NBA'de 4'te 4 yaptı!

NBA'de milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 139-134 yenerek 4'te 4 yaptı.

Philadelphia 76ers'ta Tyrese Maxey, 39 sayı ve 10 asist üreterek galibiyetin mimarı olurken milli basketbolcu Adem Bona ise 2 sayı, 5 ribaunt, 5 blokla oynadı.

KRİTİK ANLARDA BLOKLARLA DUVAR ÖRDÜ

Maçın sonlarına doğru yaptığı savunmayla öne çıkan Adem Bona, dördüncü çeyrekte dört, uzatmada ise bir şuta karşı bloklarıyla duvar ördü.

İlk üç çeyrekte 110 sayı üreten ve dördüncü periyotta 16 sayıda kalan Washington Wizards'ta Alex Sarr, 31 sayı kaydetti.

SON ŞAMPİYON OKLAHOMA CITY THUNDER 5'TE 5 YAPTI

Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Sacramento Kings'i 107-101 yenerek 5'te 5 yaptı.

Son şampiyon Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 31 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Kings'te ise Zach LaVine 23 sayı, DeMar DeRozan 19 sayı ve Domantas Sabonis 10 sayı ve 18 ribaunt üretti.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 134-139 (Uzatmada)

Miami Heat-Charlotte Hornets: 144-117

Milwaukee Bucks-New York Knicks: 121-111

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 107-101

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 98-79