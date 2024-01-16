Adem Büyük'ün yeni takımı belli oluyor!

TFF 2.Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Adem Büyük'ü gündemine aldı.

DHA
Yayınlanma: 16.01.2024 - 15:39
Adem Büyük'ün yeni takımı belli oluyor!
Abone Ol google-news
Player Alanı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928 gözünü transfere çevirdi.

Devre bitmeden birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran ve Van deplasmanına 16 kişilik kadroyla giden sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü gündemine aldı.

Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki forvetle temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ve en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği belirtildi.

Yaz döneminde 3'üncü Lig'in İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya gelen Adem, yeşil-kırmızılılarda 12 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Adem kariyerinde, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması da giydi. 


Bucaspor Karşıyaka Adem Büyük

İlgili Haberler

Eyüpspor, Samuel Saiz'i açıkladı

Eyüpspor, Samuel Saiz'i açıkladı
Konyaspor, Emmanuel Boateng'le sözleşme imzaladı

Konyaspor, Emmanuel Boateng'le sözleşme imzaladı
Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını yorumladı: 'İki takım da çok gergin'

Spor yazarları Galatasaray - Kayserispor maçını yorumladı: 'İki takım da çok gergin'

En Çok Okunan Haberler