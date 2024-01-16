Adem Büyük'ün yeni takımı belli oluyor!
TFF 2.Lig ekiplerinden Bucaspor 1928, Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan Adem Büyük'ü gündemine aldı.
Player Alanı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında deplasmanda Vanspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bucaspor 1928 gözünü transfere çevirdi.
Devre bitmeden birçok as oyuncusuyla yollarını ayıran ve Van deplasmanına 16 kişilik kadroyla giden sarı-lacivertliler tecrübeli futbolcu Adem Büyük'ü gündemine aldı.
Karşıyaka ile yollarını ayırmaya hazırlanan 36 yaşındaki forvetle temasa geçen yönetimin olumlu dönüş aldığı ve en kısa sürede transferi resmiyete dökeceği belirtildi.
Yaz döneminde 3'üncü Lig'in İzmir temsilcisi Karşıyaka'ya gelen Adem, yeşil-kırmızılılarda 12 lig maçına çıkıp 2 gol attı. Adem kariyerinde, 2019-2020 sezonunda Galatasaray forması da giydi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Basit bir testle, ne kadar uzun yaşayacağınızı öğrenin
- Dolandırıcıların yeni yöntemlerine dikkat
- Desteksiz de önde!
- Arınç'tan ülkücülere 'çağrı'
- Gerçek ortaya çıktı
- Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına dikkat çeken yanıt
- 10 pavyon süresiz kapatıldı: Validen açıklama geldi
- Mersin'de katliam gibi kaza!
- İYİ Parti'den 'Bilecik' açıklamasI
- Akşener o ismi engelledi!