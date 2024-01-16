Konyaspor, Emmanuel Boateng'le sözleşme imzaladı

Yayınlanma: 16.01.2024 - 14:09

Güncelleme: 16.01.2024 - 14:09

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç ekibi Elfsborg'da forma giyen 26 yaşındaki Ganalı futbolcu, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda gerçekleştirilen ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın da hazır bulunduğu törende 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Boateng, yeni takımında 26 numaralı formayı giyecek.