Adem Ljajic'in yeni adresi şaşırttı!

09 Ağustos 2022 Salı, 12:02

Beşiktaş'a büyük beklentilerle transfer edilen Adem Ljajic, siyah-beyazlılarla sözleşmesi bittikten sonra serbest kaldı. Ljajic'in transferde yeni rotasının belli olduğu iddia edildi. Futbolcuya, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr teklif yaptı.

Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; daha önce Beşiktaş'ta oynayan Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın formasını giydiği Al Nassr'ın Adem Ljajic ile görüşme halinde olduğunu paylaştı. Suudi ekibi, Sırp oyuncuya 2024 yılına kadar sürecek bir sözleşme teklif etti.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADARDI?

Hatırlanacağı üzere Adem Ljajic, Beşiktaş'a önce kiralık olarak gelmiş daha sonra da bonservisi 6.5 milyon euro karşılığında alınmıştı. Ljajic, son resmi maçına 11 Mayıs 2021'de oynanan Karagümrük maçında çıkmıştı. Futbolcu geçen sezon hiçbir maçta oynayamadı.