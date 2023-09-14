Adem Ljajic'in yeni adresi Sırbistan oldu!
Fatih Karagümrük forması giyen Adem Ljajic, Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a transfer oldu.
Fatih Karagümrük'te istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu.
31 yaşındaki Sırp 10 numara FK Novi Pazar'a transfer oldu.
Fatih Karagümrük'te 11 resmi maça çıkan Adem Ljajic 1 asistlik skor katkısı sağladı.
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