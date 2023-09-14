Adem Ljajic'in yeni adresi Sırbistan oldu!

Fatih Karagümrük forması giyen Adem Ljajic, Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a transfer oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.09.2023 - 18:13
Adem Ljajic'in yeni adresi Sırbistan oldu!
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Fatih Karagümrük'te istenilen performansı veremeyen Adem Ljajic'in yeni takımı belli oldu.

31 yaşındaki Sırp 10 numara FK Novi Pazar'a transfer oldu.

Fatih Karagümrük'te 11 resmi maça çıkan Adem Ljajic 1 asistlik skor katkısı sağladı.


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