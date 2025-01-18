Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Real Madrid'de Arda Güler kararı!
Real Madrid'de mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen milli futbolcu Arda Güler'in takımda kalacağı iddia edildi.
İspanya Kral Kupası'nda oynanan Celta Vigo maçının uzatma devresinde oyuna giren ve 2 asist yapan Arda Güler, karşılaşmaya damga vurmuştu.
Büyük övgü alan genç yıldızın geleceğiyle ilgili Real Madrid'in son kararı verdiği belirtildi.
Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin Arda Güler'i zamanla takıma entegre etme süreci işe yarıyor.
Ancelotti'nin sezon başında hiç süre vermediği Arda Güler'i artık rotasyona dahil ettiği belirtildi.
REAL MADRİD, ARDA GÜLER'İ BIRAKMAYACAK
Takımın bir parçası olmayı başaran milli futbolcuyu Real Madrid'in hiçbir koşulda bırakmaya niyeti yok.
Arda Güler'e kiralık dahil hiçbir şekilde kulüpten ayrılış izni verilmediği ve kulübün, 19 yaşındaki futbolcuyu gelecek için oldukça önemli gördüğü aktarıldı. Böylece adı transfer dedikodularına karışan Arda Güler'in yeni sezonda da Real Madrid forması giyeceği vurgulandı.
BÜYÜK ÖVGÜ ALDI
Arda Güler'in bu süreçteki kararlı duruşu ve Real Madrid'de her bulduğu şansı iyi değerlendirmesinin de büyük övgü aldığı ifade edildi.
Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 22 maçta 816 dakika süre aldı.
Bu karşılaşmalarda 3 gol atan Arda, 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
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