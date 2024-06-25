Adı Bayern Münih ile anılıyordu: Hakan Çalhanoğlu son kararını açıkladı
Adı Bayern Münih ile anılan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, geleceğine dair yaptığı açıklamada kariyerine Inter'de devam edeceğini söyledi.
Hakan Çalhanoğlu, Alman devi Bayern Münih'in Transfer gündemine girmişti. Milli oyuncu geleceğiyle ilgili kesin kararını açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'de yola devam edeceğini yazdı.
"FORZA INTER!"
Orta saha oyuncusu açıklamasında; "Inter'de çok mutluyum. Taraftarımızla ve kulüple olan ilişkim çok özel. Gelecekte Inter'le daha çok kupa kazanmak için heyecanlıyım. Forza Inter!" dedi.
Hakan Çalhanoğlu'nun 2027 yazına kadar Inter ile sözleşmesi bulunuyor. Inter'le Serie A'da şampiyon olan Hakan 40 resmi maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.
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