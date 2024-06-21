Yeni hocadan onay: Hakan Çalhanoğlu'na Alman devi talip!
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih'in, İtalya'da Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Inter'de başarılı bir sezon geçiren milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Alman devinin radarına girdi.
Almanya merkezli Bild'de yer alan habere göre; Bayern Münih, orta saha arayışı kapsamında Hakan Çalhanoğlu'nu transfer listesine ekledi.
PALHİNHA OLMAZSA HAKAN
Haberde, Bayern Münih'in orta saha için ilk hedefinin Fulham forması giyen 28 yaşındaki orta saha Joao Palhinha olduğu belirtildi.
Bavyera ekibinin Palhinha için yapılan son teklifinin ikinci kez reddedilmesi durumunda transferi iptal edeceği ve rotayı Hakan Çalhanoğlu'na çevireceği belirtildi.
KOMPANY'DEN TRANSFERE ONAY
Hakan Çalhanoğlu'nun transferine teknik direktör Vincent Kompany'nin onay verdiği ifade edildi.
Inter ile geride bıraktığımız sezon 41 maça çıkan milli yıldız, 15 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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