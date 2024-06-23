Bayern Münih ile anılıyordu: Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini belirledi!
İtalya Serie A ekiplerinden Inter, Bayern Münih'in ilgilendiği milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bonservisini 70 milyon Euro olarak belirlediği iddia edildi.
Inter, Bayern Münih'le adı geçen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedelini belirledi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibinin yıldız futbolcu için belirlediği bonservis bedelinin 70 milyon Euro olduğu belirtildi.
"YERİ DOLDURMAK ZOR OLUR"
Hakan Çalhanoğlu'nun olası satışının ise Inter'deki transfer planlarını değiştireceği belirtildi. İtalyan ekibinin olası satış sonrası ilk olarak Hakan'ın yerini doldurmak isteyeceği ancak 30 yaşındaki futbolcunun yerinin doldurulmasının zor olacağı ifade edildi.
SEZONUN OYUNCULARINDAN
Inter'de oldukça başarılı bir sezonu geride bırakan ve şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, geride kalan sezonda çıktığı 40 maçta 15 gol attı ve 3 asist yaptı. Hakan, bu performansıyla İtalya'da sezonun orta saha oyuncusu seçilmişti.
INTER'DEKİ SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 45 milyon Euro olarak gösterilen deneyimli yıldızın Inter ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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