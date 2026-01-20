Adı Benfica ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan Rafa Silva yanıtı!

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya transfer olduğu yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Mourinho, konuyla ilgili soruya şu ifadelerle yanıt verdi:

"Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok."

"BENFİCA'NIN PUANLARA İHTİYACI VAR"

Deneyimli çalıştırıcı, yaklaşan kritik maçla ilgili de değerlendirmede bulundu. Karşılaşmayı "final" olarak nitelendirmeyen Mourinho, şu sözleri söyledi:

"Yarın bir final değil, hepsi gibi bir maç. Puan durumuna ve genelde tur için gereken puanlara baktığımızda Benfica'nın puanlara ihtiyacı olduğu açık. Üç mü, dört mü, beş mi gerektiğini bilmiyorum. Eğer beraberlik yeterli olsaydı, psikolojik olarak bazı zincirlerimiz olurdu. Ama yok. Kime karşı ve nerede oynadığımızı biliyoruz. Kazanmaya çalışacağız. Sonrasında son maçta neye ihtiyacımız olduğunu göreceğiz."