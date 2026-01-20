Galatasaray maçı öncesi... Manchester City'ye Norveç'te soğuk duş!

Temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Bodo/Glimt'e konuk oldu.
Aspmyra Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Bodo/Glimt, 3-1 kazandı.
Bodo/Glimt'e galibiyeti getiren golleri, 22. ve 24. dakikalarda Kasper Hogh ile 58. dakikada Jens Petter Hauge kaydetti.
Manchester City'nin tek golünü ise 60. dakikada Rayan Cherki attı.
RODRI GALATASARAY MAÇINDA YOK
Konuk ekip Manchester City'de Rodri, mücadelenin 62. dakikasında kırmızı kartla oyun dışı kaldı ve Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Bu sonucun ardından Manchester City, 13 puanda kaldı. Bodo/Glimt 6 puana yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son maçında Manchester City, Galatasaray'ı konuk edecek. Bodo/Gilmt, Atletico Madrid'e konuk olacak.