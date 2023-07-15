Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Halil Dervişoğlu Galatasaray'ı seçti!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 12:39

Güncelleme: 15.07.2023 - 13:31

Süper Lig ekibi Galatasaray, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi.

DHA'nın haberine göre sarı-kırmızılı ekip, İngiltere Premier Lig kulübü Brentford'un kadrosunda yer alan Halil Dervişoğlu'nu 4 yıllığına kadrosuna kattı. Daha önce 2 defa sarı-kırmızılı ekipte kiralık olarak forma giyen milli oyuncuyu Beşiktaş da kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Halil Dervişoğlu

YERLİ FORVET TAKVİYESİ

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş'in "Beşiktaş ismini kullanıp kulübü ile pazarlık yaptı" dediği Dervişoğlu, Galatasaray'a imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, yerli forvet listesinde yer alan Umut Nayir'in Fenerbahçe ile sözleşme imzalamasının ardından bu bölgedeki açığı Halil Dervişoğlu ile doldurdu.

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Burnley forması giyen 23 yaşındaki oyuncu, 11 maça çıkıp 1 gol attı.