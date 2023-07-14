Galatasaray'a Dries Mertens için dev teklif
Suudi Arabistan kulübünün, Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens için sarı-kırmızılı takıma transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü.
Yaptığı transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; ismi belirtilmeyen bir Bir Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için sarı-kırmızılı ekibe 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.
Dries Mertens
SON SEZONU OLABİLİR
Haberde Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi Arabistan kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.
36 yaşındaki yıldız futbolcu önceki günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
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