Galatasaray'a Dries Mertens için dev teklif

Yayınlanma: 14.07.2023 - 14:38

Güncelleme: 14.07.2023 - 14:38

Yaptığı transferlerle adından çokça söz ettiren Suudi Arabistan kulüpleri rotasını Türkiye'ye çevirdi.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; ismi belirtilmeyen bir Bir Suudi Arabistan kulübü, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens için sarı-kırmızılı ekibe 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Dries Mertens

SON SEZONU OLABİLİR

Haberde Mertens'e 2 yıllık sözleşme teklif eden Suudi Arabistan kulübünün Belçikalı yıldızı kadrosuna katmayı çok istediği belirtildi.

36 yaşındaki yıldız futbolcu önceki günlerde verdiği röportajda önümüzdeki sezonun kariyeri açısından son sezonu olabileceğinin sinyallerini vermişti.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray ile şampiyonluğun baş mimarlarından biri olan Mertens, Sarı-kırmızılı ekiple 33 karşılaşmada görev almıştı. Mertens bu maçlarda 7 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.