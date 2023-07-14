Galatasaray, Austria Wien ile yenişemedi

Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.07.2023 - 22:28
Galatasaray, Austria Wien ile yenişemedi
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Galatasaray, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Austria Wien ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golünü 83. dakikada Barış Alper Yılmaz attı. Mücadelede Austria Wien'in golü ise 49. dakikada James Holland'dan geldi.

KIRMIZI KART GÖRDÜ

Austria Wien'de Matteo Meisl, 75. dakikada kırmızı kart gördü.

İki takım oyuncuları arasında maçın uzatma dakikalarında kısa süren bir gerginlik yaşandı.

Galatasaray, daha önce Avusturya'da oynadığı ilk maçta Kisvarda'yı 2-0 yenmişti. Sarı-kırmızılılar, Kocaeli'de ise Hull City'ye 4-3'lük skorla mağlup olmuştu.

Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.30'da Macaristan temsilcisi Csakvar, dördüncü ve son hazırlık karşılaşmasını da 18 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Avusturya'dan Sturm Graz ile yapacak.


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