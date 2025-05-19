Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Ole Gunnar Solskjaer'den Patrick Berg yanıtı!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, ülkesi Norveç'ten NRK'ye açıklamalarda bulundu.

Solskjaer, "Çok kötü durumda olan bir gruba geldim. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de sonuçlar açısından. En çok üzerinde çalıştığımız şey öz güven oldu. Antrenman sahasında, saha içerisinde ve dışında eğlenmeliyiz. Ardından, bu oyunculara en uygun olduğunu düşündüğüm bir oyun tarzını benimsemek için bazı taktiksel değişiklikler yaptım" dedi.

"BUNUN İÇİN ZAMAN HARCADIK"

Norveçli teknik direktör, göreve geldikten sonra oyunculardan fiziksel olarak zorlu taleplerde bulunduğu ve takımın önemli isimlerinin kendisinden önceki döneme göre çok daha fazla koştuğu haberlerine ilişkin soruya, "Futbol fiziksel bir spor. Bu yüzden koşmak zorundasınız. Ben de oyuncularımdan bunu istiyorum. Topu kaybedersek, geri koşup geri kazanacağız. Buradaki birçok oyuncunun yetenek ve becerileriyle, doğru tutum sergilemelerinden çok şey kazanıyoruz ve bunun için çok zaman harcadık" sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Solskjaer, "Antrenmanlarda eğlenirsek ve birbirimize dikkat edersek, maçta yüzde yüz performans göstermek daha kolay olur. Bu konuda çok iyi tepkiler aldım. Evet, modern futbolda fiziksel güç ve koşu gücü olmadan kazanılamayacağına inanıyorum" dedi.





SOLSKJAER'DEN PATRICK BERG YANITI

NRK'de yer alan Solskjaer röportajında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'a göre çok daha fazla parası olduğu ve Beşiktaş'ın transfer piyasasında daha akıllı tercihler yapması gerektiği yazıldı. Bu konuyla ilgili konuşan Solskjaer, "Başka türde oyuncularla anlaşmaya çalışıyoruz. Bu sayede daha güçlü hale gelebilir ve benim istediğim gibi bir futbol takımı olabiliriz. Kendi oyuncularını seçmek farklı bir şey" ifadelerini kullandı.

Solskjaer, Bodo/Glimt forması giyen ve gündemlerinde yer alan Patrick Berg için, "Bodo/Glimt'e büyük saygı duyuyorum ve diğer kulüplerin oyuncuları hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ancak Berg, Beşiktaş'a karşı birçok kez oynadı ve Türk medyasında adı Beşiktaş ile geçtiğinde, taraftarların istediği oyuncu olduğunu anladım. Hayır demedim ama o Bodo/Glimt'in oyuncusu" diye konuştu.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

"Beşiktaş'taki görevinizi başarılı saymak için ne gerekiyor?" sorusu yöneltilen Solskjaer, "Bekleyip göreceğiz. İlk görevimiz, ligde biraz daha yukarıya çıkmak ve Avrupa Kupası'na katılmak için mücadele etmekti. Şu anda Avrupa için eleme turlarında yer alıyoruz. İlk adım atıldı. Gelecek sezon hedefimiz, ilk ikiye daha da yaklaşmak olmalı çünkü çok gerideyiz. Sonra iki tarafın da opsiyonu olmasına rağmen sözleşmem sona eriyor. (2026) O zaman oturup konuşabiliriz" dedi.