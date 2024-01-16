Adı Beşiktaş ile anılıyordu: William Carvalho için transfer yanıtı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 17:32

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:32

Real Betis Başkanı Angel Haro, yeni transferleri Johnny Cardoso'nun imza töreninde Beşiktaş ile ilgili bir soruya cevap verdi.

İspanyol kulübünün başkanı Angel Haro, "William Carvalho'nun Beşiktaş'a gideceği yönündeki haberler doğru mu?" sorusu üzerine, "Sadece Türkiye'den değil, diğer ülkelerden de oyuncumuza ilgi olduğu doğru. Bir teklif geldiği zaman prensip olarak teknik direktörümüz Pellegrini ve oyuncu ile konuşuruz. Ardından bir karar veririz" cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ KİRALAMAK İSTİYOR

Siyah-beyazlıların, Carvalho'yu sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralayıp 6 aylık maaşını vermek istediği ve sözleşmede satın alma opsiyonu talep ettiği ileri sürülüyor. Betis'in ise kiralama bedelinde ısrarcı olduğu iddia ediliyor.

FERNANDO SANTOS İKNA ETTİ

31 yaşındaki deneyimli orta sahanın, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'la konuşup transfere yeşil ışık yaktığı öne sürülüyor.