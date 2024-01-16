Beşiktaşlı Amir Hadziahmetovic ameliyat oldu!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Amir Hadziahmetovic, Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanmasının ardından ameliyat edildi.
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Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile yaptığı maçta sakatlanan siyah-beyazlı futbolcu Amir Hadziahmetovic, ameliyat edildi.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynanan müsabakanın 15. dakikasında geçirdiği rotasyonel travma sonrası sol diz ön çapraz bağ yaralanması tespit edilen Amir Hadziahmetovic'in, ameliyat edildiği bildirildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Prof. Dr. Alper Kaya ve Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. Kerem Ülkü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, futbolcuya artroskopik ön çapraz bağ ve ALL rekonstrüksiyonu uygulandığı kaydedildi.
Amir Hadziahmetovic’in rehabilitasyon sürecine ise en kısa zamanda başlanacağı belirtildi.
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