Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

Yayınlanma: 25.05.2024 - 10:08

Güncelleme: 25.05.2024 - 10:08

İsmi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, gazeteci Emanuel Raşu'ya konuştu.

Mourinho, geleceğine ve kariyerine dair önemli açıklamalar yaptı.

Geleceğiyle ilgili konuşan Mourinho, 10 yıl daha antrenörlük yapmayı düşündüğünü ve Portekiz Milli Takımı'nı reddettiği için pişman olduğunu söyledi. Mourinho, milli takımla ilgili ayrıca, "Kariyerimin sonuna doğru milli takımın başına geçmek istiyorum" dedi.

''KARİYERİMDEKİ EN BÜYÜK BAŞARI...''

Başarılarından söz eden Jose Mourinho, "Kariyerimdeki en büyük başarı, Roma'yla iki Avrupa finali oynamak. Bunu yapmak imkansızdı. Bunu kimsenin bir daha yapacağını sanmıyorum. Inter ve Porto ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak daha kolaydı'' ifadelerini kullandı.

"Şu an bir teknik direktörün sahip olması gereken en önemli özellik?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "İyi bir PR çalışması gerek. Artık sosyal medya, günümüzde teknik direktörler yaratıyor. Teknik direktörlerin artık kupa kazanmasına gerek yok, sosyal medyada güçlü olmaları yeterli oluyor" dedi.