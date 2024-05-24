Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!

THY EuroLeague Final-Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko, Panathinaikos'a 73-57 kaybetti ve finale çıkamadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 21:18
Her şey için teşekkürler çocuklar! Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de sonunu getiremedi!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final ilk maçında Panathinaikos AKTOR'a 73-57 mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip pazar günü üçüncülük mücadelesine çıkacak.

Berlin'deki Uber Arena'da oynanan müsabakaya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertliler basit top kayıplarıyla ilk 4 dakikada sayı bulamazken, bu bölümde Panathinaikos durumu 12-0'a getirdi.

Molanın ardından Guduric oyuna dahil olurken Fenerbahçe Beko ilk sayısını, periyodun bitimine 4 dakika 47 saniye kala Hayes-Davis'le buldu: 12-2.

Çeyreğin kalan bölümünde rakip potada daha etkili olan sarı-lacivertliler, savunmada ise aynı başarıyı gösteremedi. Karşılaşmanın ilk periyodu Panathinaikos'un 22-13'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci periyotta savunmada daha dikkatli duran Fenerbahçe Beko, 7-2'lik seriyle farkı 4 sayıya indirdi: 24-20.

Farkın inmesinin ardından 3 sayılık atışlarda isabet bulamayan sarı-lacivertliler, potasında gördüğü üst üste basketlerle yeniden 9 sayı geriye düştü: 29-20.

Moladan Papagiannis'in 3 sayılık basketiyle dönen Fenerbahçe Beko, çeyreğin bitimine 3 dakika kala farkı 5 sayıya indirdi: 34-29.

Son bölümde Hayes-Davis serbes atış ve 3 sayı çizgisi dışından bulduğu sayılarla farkı 2'ye düşüren isim oldu: 38-36.

Müsabakanın ikinci yarısı iki ekibin karşılıklı basketleriyle başladı: 48-45. Hem Panathinaikos hem de Fenerbahçe Beko, ilk 5 dakikalık bölümde yaptıkları top kayıplarıyla dikkati çekti.

Tarık Biberovic'e çalınan fauller sonrasında Panathinaikos farkı 6 sayıya çıkarırken, Sestina ve Dorsey'in hızlı hücumlardan bulduğu 5 sayıyla Fenerbahçe Beko farkı 1'e indirdi: 51-50.

Lessort'un serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla fark 3 sayıya çıkarken, yeşil-beyazlı takım son bölümde Kalaitzakis'in 3 sayılık basketiyle son çeyreğe 56-50 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreği Panathinaikos'un 4-0'lık serisiyle başladı: 60-50.

Karşılaşmanın son 4 dakikalık bölümüne 10 sayı farkla girildi: 65-55.

Kalan sürede Yunanistan ekibi farkı daha da açarak müsabakadan 73-57 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Real Madrid-Olympiakos müsabakasının kaybedeniyle 26 Mayıs Pazar günü üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Salon: Uber Arena

Hakemler: Ilija Belosevi (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa)

Panathinaikos AKTOR: Papapetrou 9, Grant 13, Nunn 14, Lessort 17, Mitoglou 2, Kalaitzakis 5, Sloukas 4, Grigonis 6, Hernangomez 3, Antetokounmpo

Fenerbahçe Beko: Motley, Wilbekin 2, Hayes-Davis 14, Pierre, Calathes 5, Sertaç Şanlı 7, Papagiannis 3, Tarık Biberovic 4, Guduric 10, Dorsey 2, Sestina 10

1. Periyot: 22-13

Devre: 38-36

3. Periyot: 56-50


fenerbahçe beko haberleri Panathinaikos haberleri euroleague haberleri thy euroleague haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?

Merkez Bankası'nı zor günler bekliyor! Dolar 20 lira olursa ne olur?
Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?

Galatasaray başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta? Galatasaray başkan adayları kimler?
Güle güle terörist!

Güle güle terörist!
Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Cumhuriyet'e anlattı: Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu Cumhuriyet'e anlattı: Harp Okulu'ndaki 40 cemaatçi teğmen nasıl kurtuldu?
Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!
Meteoroloji açıkladı: 23 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 23 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi

Kaş Adliyesi’nde ‘tuvalet’ krizi! Bakanlıkla görüşme de çözemedi