Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Serdar Dursun, Joshua King, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu TFF'ye şikayet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 20:44
Galatasaray'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu!
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Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu'nu Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet etmesinin ardından Galatasaray da Serdar Dursun, Joshua King, Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu'nu şikayet etti.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasından sonra soyunma odasından paylaşılan görüntülerde Fenerbahçe futbolcuları, teknik heyeti ve diğer kulüp personelleri tarafından sportmenliğe aykırı küfürlü tezahüratta bulunulduğu görülmüştür. İlgili görüntüler Fenerbahçe futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde tarafından Instagram sosyal medya hesabından canlı olarak paylaşılmış ve edilen hakaretler alenileştirilmiştir. Görüntüler incelendiğinde Fenerbahçe futbolcuları Serdar Dursun, Joshua King, Bright-Osayi Samuel ve Ferdi Kadıoğlu’nun yanı sıra Fenerbahçe kafilesinden başka kişilerin de küfürlü tezahürata eşlik ettiği açıkça ortadadır. Bu eyleme iştirak eden şahısların, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından görüntüler dikkatlice incelendikten sonra tespit edilerek Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevklerinin gerçekleştirilmesi için bugün sabah saatlerinde kulübümüz tarafından başvuru yapılmıştır. Sürecin yakından takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur."


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