Final Four öncesi ortalık karıştı: Fenerbahçeli taraftarlar gözaltına alındı!

Yayınlanma: 24.05.2024 - 18:31

Güncelleme: 24.05.2024 - 18:46

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Uber Arena'da başlayacak THY EuroLeague Final Four öncesinde Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile Fenerbahçe Beko mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Stadyumun çevresinde karşı karşıya gelen grup arasında kavga çıktı. Sosyal medyada yer alan videolarda iki takım taraftarlarının birbirine sokak ortasında saldırdığı görüldü. Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

NE OLMUŞTU?

THY EuroLeague'de Final Four müsabakaları için takımlar Berlin'e geldi. Fenerbahçe Beko ile Panathinaikos takımları otele giriş yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını karşılamak için geldiği otelde Panathinaikos koçu Ergin Ataman'ın da giriş yaptığı anda oradaydı. Zorlu maç için Berlin'deki oteline ulaşan Yunan ekibi otele giriş yaptığı sırada, çevrede bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, Ataman'a "Doping yapsana, doping yapsana, Ergin Ataman, doping yapsana" tezahüratı yapmıştı. Ergin Ataman'ın, Fenerbahçe taraftarına küfürle karşılık vermesi sonrası "Güvenlik nerede?" diye sorduğu görülmüş ve tansiyon yükselmişti.