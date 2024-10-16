Adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılıyordu: İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken paylaşım!
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sosyal medyada Bright Osayi-Samuel'in de yer aldığı bir paylaşım ile dikkat çekti.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Milli futbolcu, sözleşmesi bitecek takım arkadaşı Bright Osayi-Samuel ile fotoğrafını paylaştı.
KURTLAR VADİSİ MÜZİĞİ KULLANDI
Paylaşımında Kurtlar Vadisi dizinden müzik kullanan İrfan'ın paylaşımındaki, "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar, biz daha oyuna girmedik" sözleri dikkat çekti.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten iki oyuncu için ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray haberleri çıkarken, İrfan Can Kahveci'nin bu paylaşımı ezeli rakip haberlerine gönderme olarak yorumlandı.
İrfan Can Kahveci'nin paylaşımı şu şekilde:
İRFAN CAN VE OSAYİ'NİN PERFORMANSLARI
Fenerbahçe forması altında 140 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 30 gol attı ve 28 asist yaptı.
Sarı-lacivertli formayla 145 maça çıkan Osayi-Samuel ise 7 gol, 14 asistlik performans ortaya koydu.
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