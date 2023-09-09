Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Deniz Türüç iddiaları doğruladı
Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.
İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehir'in başarılı oyuncusu Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili Exxen'deki Konuşanlar programında açıklamada bulundu.
Program sunucusu Hasan Can Kaya'nın Beşiktaş'a transfer durumu ile ilgili sorusuna Deniz Türüç, ''Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Beşiktaş büyük bir camia'' ifadelerini kullandı.
FIRSAT TRANSFERİ
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, fırsat bir transfer durumu olursa kanat ve on numara bölgelerine transfer yapabileceklerini belirtmişti.
İSMİ TRABZON İLE DE ANILMIŞTI
30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ismi kısa bir süre önce Trabzonsporla da anılıyordu.
DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYERİ
Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı.
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