Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Nemanja Matic'in yeni takımı belli oldu
Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Nemanja Matic, Fransız ekibi Lyon'la sözleşme imzaladı.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Rennes forması giyen Nemanja Matic'i gündemine almıştı.
Ancak Lyon, 2.6 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında Nemanja Matic'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Sırp futbolcu Fransız ekibine 2 yıllık sözleşme imzalayarak kendisini mavi-beyaz renklere bağladı.
Bu sezon Rennes ile 19 resmi maçta forma giyen Matic, 3 gollük katkı sağladı.
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