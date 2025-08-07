Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Juventus'tan Douglas Luiz açıklaması!

Juventus Futbol Direktörü Francois Modesto, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon öncesinde tüm oyuncuların takımla çalıştığını söyleyen Modesto, "Bu sezon, teknik direktörümüz Tudor ile anlaşarak herkesi sezon öncesi antrenmanlara dahil etmeye karar verdik. Biz Juventus'uz ve herkese eşit davranmalıyız. Oyunculara da bunu çok net bir şekilde belirttik, davranışları çok iyi ve bundan memnunuz" dedi.

DOUGLAS LUIZ'İN DURUMU

Juventus'tan izinsiz olarak sezon başı antrenmanlara katılmayan ve Fenerbahçe'ye transferi gündemde olan Douglas Luiz ile ilgili görüşlerini aktaran Modesto, "O, takıma yeniden kabul edildi. Bir hata yaptığını biliyor, bunu ona anlattık. Douglas Luiz'i çağırdık ve Juventus'un ne anlama geldiğini anlamasını sağladık. Douglas çok üzgün ama artık bu geride kaldı ve takıma geri döndü" sözlerini sarf etti.

TAKAS İDDİASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin, Douglas Luiz için Juventus'a Sofyan Amrabat takasını önermeyi planladığını duyurmuştu.

27 MAÇTA FORMA GİYDİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen Douglas Luiz'in Juventus ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Juventus'a geçen yıl transfer olan 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, İtalyan ekibinde 27 maçta süre buldu.