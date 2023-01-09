Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Adana Demirspor'dan Samet Akaydın yanıtı
Süper Lig ekibi Adana Demispor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda 2-1 mağlup oldukları Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Montella, adı Fenerbahçe ile anılan futbolcusu Samet Akaydın hakkında, "Bu seviyelerde kalmak istiyorsak hamlelerimizi yapmamız lazım" dedi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Başakşehir'e 2-1 kaybettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Montella, "Bu sahada bu kadar mükemmel bir futbol oynamak zor. Bütün futbolcularım mükemmel performans gösterdi. 4-5 tane pozisyon da yakaladık. Üzüntüm elimiz boş dönmemiz. Sonrasında şanssız bazı pozisyonlar vardı bizim aleyhimize dönen" dedi.
İtalyan teknik direktör, "Bir senedir buradayım. Birileri bana hem penaltı pozisyonunu anlatması gerekiyor hem de ikinci golde hakeme çarpan bir top var. Çalım yiyen bir Belhanda var. Defansif aksiyon yapılıyor topa yetişiyor ama hakeme çarptığı için rakibe avantaj sağlanıyor. Benim takımımın sürekli bu kadar fazla pozisyonlarda eksik kalmasını anlamıyorum. Birileri bunu anlatsın. Çünkü devam etme gücü bile bulmak bazen çok zor oluyor" sözlerini kullandı.
Vincenzo Montella
HULK VE SAMET İÇİN CEVAP
Montella, "Samet'in Fenerbahçe'ye gideceği ve Adana Demirspor'un Hulk ile anlaşacağı yönünde haberler var?" sorusuna ise, "Bu seviyelerde kalmak istiyorsak hamlelerimizi yapmamız lazım. Bir dahaki maçta Belhanda ve Kevin cezalı. Samet de olmayacak" diye cevap verdi.
Adana Demirspor'da cezasını tamamlayan Samet Akaydın, bu maçta formasını kavuşmuştu. 28 yaşındaki futbolcunun sakatlığı da bulunmuyor. Türkiye'de transfer dönemi 12 Ocak'ta başlayacak. Adana Demirspor ise bir sonraki maçına 14 Ocak'ta Ankaragücü karşısında çıkacak.
Samet Akaydın
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