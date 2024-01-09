Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Çağlar Söyüncü için dudak uçuklatan bonservis bedeli!

İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü için İtalyan temsilcisi Roma ve birçok İngiltere Premier Lig ekibinin teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2024 - 13:55
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Çağlar Söyüncü için dudak uçuklatan bonservis bedeli!
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Süper Lig'de Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için yeni transfer iddiaları gelmeye devam ediyor.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devi Roma, Çağlar Söyüncü'yü kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

PREMİER LİG'DEN 20 MİLYON EURO

Haberde Atletico Madrid'in Milli oyuncu için başta Fulham olmak üzere birçok Premier Lig kulüplerinden yaklaşık 20 milyon Euro'luk teklifler aldığı belirtildi.

Roma'nın başarılı stoper için kısa süre içinde resmi teklif yapacağı ifade edildi.

TALİHSİZ MAÇLARI OLDU

İspanyol devi adına ilk 11'de çıktığı Bilbao maçında penaltıya sebep olan 27 yaşındaki oyuncu, son Sevilla karşılaşmasında ise oyuna girdikten 4 dakika sonra kırmızı kart görmüştü.

6 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 6 maçta süre aldı. Milli futbolcu, gol ve asist katkısı üretemedi. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.


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