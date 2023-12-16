Çağlar Söyüncü bir ilk yaşadı: Atletico Madrid deplasmanda kayıp!

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Atletico Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.12.2023 - 21:13
Çağlar Söyüncü bir ilk yaşadı: Atletico Madrid deplasmanda kayıp!
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İspanya La Liga'nın 17. haftasında Atletico Madrid, Athletic Bilbao deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 51. Gorka Guruzeta ve 64. dakikada Nicholas Williams Arthuer attı.

Athletic Bilbao'da Ohian Sancet, 36. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ BİR İLKİ YAŞADI

Atletico Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Çağlar Söyüncü, 46. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 36 puanda kaldı. Athletic Bilbao, 32 puana yükseldi.

Atletico Madrid, ligde gelecek hafta sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao, sahasında bu kez Las Palmas'ı ağırlayacak.

Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'de ilk kez bir maça 11'de başladı.


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