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Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Coventry'den Haji Wright iddialarına cevap

Adı Fenerbahçe ile anılan Haji Wright için forma giydiği Coventry cephesinden açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.10.2023 - 12:33
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Coventry'den Haji Wright iddialarına cevap
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Fenerbahçe'nin ara Transfer döneminde Michy Batshuayi ile vedalaşması durumunda Haji Wright'ı kadrosuna katmayı düşündüğü iddia edildmişti. 

COVENTRY CEPHESİNDEN CEVAP

Coventry City Teknik Direktörü Mark Robins'e Haji Wright-Fenerbahçe iddiaları soruldu.

NTV Spor'da yer alan habere göre, 53 yaşındaki teknik direktör söz konusu haberleri net bir şekilde 'hayır' diyerek yalanladı.

HAJI WRIGHT'IN SEZON KARNESİ

Haji Wright bu sezon Coventry City ile Championship'te çıktığı 13 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

25 yaşındaki ABD'li forvet, yeni sezon öncesi Coventry City ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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