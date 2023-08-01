Antalyaspor'un santraforu Haji Wright'ın yeni adresi Coventry City
Antalyaspor, Haji Wright'ın transferi için İngiltere Championship ekibi Coventry City ile prensipte anlaştı.
Antalyaspor'un golcüsü Haji Wright, İngiltere yolcusu.
Antalyaspor, Wright'ın transferi için Championship ekibi Coventry City ile 9 milyon bonservis ve 2 milyon bonusların yanı sıra bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olacak şekilde prensipte anlaştı.
Bu sezon Antalyaspor formasıyla toplam 29 resmi maça çıkan Haji Wright, bu karşılaşmaların 28'inde ilk 11'de yer aldı.
Toplam 2465 dakika sahada kalan 25 yaşındaki ABDli golcü, 16 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.
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