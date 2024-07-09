Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Greenwood'un yeni adresi belli oluyor
Ligue 1 ekibi Marsilya'nın, Manchester United forması giyen Mason Greenwood transferinde sona yaklaştığı iddia edildi.
İsmi Fenerbahçe ile de anılan Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood'a yeni bir talip daha çıktı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ligue 1 ekibi Marsilya, Mason Greenwood için Manchester United'a 31 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.
Görüşmeleri sürdüren iki tarafın bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ifade edildi.
Haberde ayrıca, 31 milyon Euro'luk bonservisin yanı sıra Manchester United'a oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek bonservis bedelinden %40 ila 50 arasında pay verileceği ifade edildi.
OYUNCUNUN KARARI BEKLENİYOR
Transferin gerçekleşebilmesi için İngiliz oyuncunun son kararını vermesi beklendiği dile getirildi.
ROBERTO DE ZERBI'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Marsilya'nın yeni teknik direktörü Roberto De Zerbi, Mason Greenwood'un olası transferiyle ilgili konuştu.
De Zerbi yaptığı açıklamada, "Mason Greenwood henüz imza atmadı. Söyleyecek fazla bir şey yok, dünya çapında önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
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