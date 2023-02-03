Yıldız futbolcu Mason Greenwood beraat etti

Yayınlanma: 03 Şubat 2023 - 08:31

Güncelleme: 03 Şubat 2023 - 08:31

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood, hakkındaki suçlamaların düşmesinin ardından beraat etti.

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisinden yapılan açıklamada, tecavüze teşebbüs, saldırı, tehdit edici eylemler ve fiziksel zarar verme iddialarıyla yargılanan Greenwood'un davasında anahtar rol oynayan sanıkların, ifadelerini geri çektiği belirtildi.

Açıklamada, yeni bir kanıtın da göz önüne alınmasıyla, Greenwood hakkındaki suçlamaların düştüğü ve beraat ettiği ifade edildi.

Eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtlarının ardından Greenwood, tecavüz ve ölümle tehdit iddialarıyla geçen yıl 30 Ocak'ta tutuklanmış ve kefalet karşılığında serbest bırakılmıştı. Mahkeme sürecinin devam etmesi nedeniyle tutuklandığı ilk tarihten itibaren Manchester United'ın antrenmanlarına ve maçlara alınmayan 21 yaşındaki futbolcu, kefalet şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle ekim ayında gözaltına alınmış ve bir kez daha kefaletle serbest bırakılmıştı.