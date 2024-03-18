Taciz davasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sezon başında Getafe'ye kiralık olarak gönderdiği Mason Greenwood'un tekrar takıma katılmasını istiyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:56
Taciz davasıyla gündeme gelmişti: Manchester United'dan Mason Greenwood kararı!
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2022 yılında hakkında açılan taciz davası sebebiyle kulüpten uzaklaştırılan ve aklanmasının ardından bu sezon Getafe'ye kiralanan Mason Greenwood için Manchester United oyuncunun geleceği hakkındaki kararı verdi.

'TAKIM ARKADAŞLARI KARŞI ÇIKMAYACAK'

The Sun'da yer alan habere göre Manchester United'da adı belli olmayan bir oyuncu grubunun 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun takıma geri dönmesine karşı olmadığı söyledi.

Adı belli olmayan bir kaynak The Sun'a şu açıklamaları yaptı:

"Takım arkadaşları onun Old Trafford'a dönmesine karşı olmayacak. Arka planla ilgili her şeyi biliyorlar ve onu geri almanın ne kadar tartışmalı olacağını biliyorlar ama bunu kesinlikle kabul ediyorlar."

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Getafe formasıyla 27 resmi maça çıkan Mason Greenwood bu karşılaşmalarda 8 gol, 5 asistlik skor katkısı sağladı.


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